В Армении почти 100 человек попали в больницу с пищевым отравлением

Почти 100 человек в Армении доставлены в больницы с симптомами, характерными для кишечной инфекции.

Почти 100 человек в Армении доставлены в больницы с симптомами, характерными для кишечной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 9 часов утра субботы на стационарном лечении в Национальном центре инфекционных болезней находятся 53 человека, 13 из которых младше 18 лет. 32 человека получают медпомощь в Республиканском центре "Армения". Еще 11 пострадавших проходят лечение в институте хирургии им. Микаеляна", - говорится в сообщении.