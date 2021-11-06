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В Армении почти 100 человек попали в больницу с пищевым отравлением

В Армении почти 100 человек попали в больницу с пищевым отравлением Почти 100 человек в Армении доставлены в больницы с симптомами, характерными для кишечной инфекции.
В регионе
6 ноября 2021 г. 16:34
В Армении почти 100 человек попали в больницу с пищевым отравлением

Почти 100 человек в Армении доставлены в больницы с симптомами, характерными для кишечной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 9 часов утра субботы на стационарном лечении в Национальном центре инфекционных болезней находятся 53 человека, 13 из которых младше 18 лет. 32 человека получают медпомощь в Республиканском центре "Армения". Еще 11 пострадавших проходят лечение в институте хирургии им. Микаеляна", - говорится в сообщении.

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