В Армении по подозрению в получении взятки задержаны должностные лица вуза

Антикоррупционный комитет Армении распространил информацию о задержании по обвинению в получении взятки декана факультета экономики и управления Ереванского государственного университета Айка Саргсяна, его заместителя и еще двоих преподавателей.
Об этом
Согласно информации, занимавший пост декана с 2000 года А.Саргсян, доцент Г.Т. и другие лица, взамен на денежные средства, полученные в качестве взятки, ставили студентам ряда курсов удовлетворительные оценки.
В частности, речь идет о взятках в размере тысячи долларов.
Вышеупомянутые лица, а также еще пять человек, подозреваемые в получении взятки, были задержаны, в суд направлено ходатайство об избрании в их отношении меры пресечения в виде ареста.