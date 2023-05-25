В Армении по подозрению в получении взятки задержаны должностные лица вуза

Антикоррупционный комитет Армении распространил информацию о задержании по обвинению в получении взятки декана факультета экономики и управления Ереванского государственного университета Айка Саргсяна, его заместителя и еще двоих преподавателей.

Антикоррупционный комитет Армении распространил информацию о задержании по обвинению в получении взятки декана факультета экономики и управления Ереванского государственного университета Айка Саргсяна, его заместителя и еще двоих преподавателей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, занимавший пост декана с 2000 года А.Саргсян, доцент Г.Т. и другие лица, взамен на денежные средства, полученные в качестве взятки, ставили студентам ряда курсов удовлетворительные оценки.

В частности, речь идет о взятках в размере тысячи долларов.

Вышеупомянутые лица, а также еще пять человек, подозреваемые в получении взятки, были задержаны, в суд направлено ходатайство об избрании в их отношении меры пресечения в виде ареста.