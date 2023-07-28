В Армении по подозрению в получении взятки арестован сотрудник Минобороны

Сотрудник Минобороны Армении обвиняется в получении взятки в 6 млн драмов ($15,5 тыс.).
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По данным следствия, гражданин Армении А. Г. договорился с главой мобилизационного управления Службы призывного и мобилизационного укомплектования С. А. о том, чтобы его сына, подлежащего летнему призыву 2023 г., признали негодным к службе.
Взамен чиновник потребовал от гражданина взятку в 6 млн драмов, которую получил в апреле 2023 года.
Отец призывника и должностное лицо были задержаны 27 июля. В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде ареста, а отдавшего взятку отправили под домашний арест.
Следствие продолжается.