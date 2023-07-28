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В Армении по подозрению в получении взятки арестован сотрудник Минобороны

В Армении по подозрению в получении взятки арестован сотрудник Минобороны Сотрудник Минобороны Армении обвиняется в получении взятки в 6 млн драмов ($15,5 тыс.), сообщает Антикоррупционный комитет.
В регионе
28 июля 2023 г. 21:28
В Армении по подозрению в получении взятки арестован сотрудник Минобороны

Сотрудник Минобороны Армении обвиняется в получении взятки в 6 млн драмов ($15,5 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Антикоррупционный комитет РА.

По данным следствия, гражданин Армении А. Г. договорился с главой мобилизационного управления Службы призывного и мобилизационного укомплектования С. А. о том, чтобы его сына, подлежащего летнему призыву 2023 г., признали негодным к службе.

Взамен чиновник потребовал от гражданина взятку в 6 млн драмов, которую получил в апреле 2023 года.

Отец призывника и должностное лицо были задержаны 27 июля. В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде ареста, а отдавшего взятку отправили под домашний арест.

Следствие продолжается.

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