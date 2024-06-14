В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД

По меньшей мере 10 человек задержаны в результате обысков в офисах партии "Дашнакцутюн" в Ехегнадзоре и Вайке. Об этом сообщил журналистам представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

По меньшей мере 10 человек задержаны в результате обысков в офисах партии "Дашнакцутюн" в Ехегнадзоре и Вайке.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

По его словам, точное количество задержанных неизвестно, так как информация постоянно обновляется.

Сагателян пояснил, что в интернете появились записи разговоров неизвестного происхождения, где обсуждается якобы подкуп граждан для участия в протестах. На основании этих записей следственные органы возбудили уголовное дело и провели обыски.

"Мы не знаем, где находятся наши товарищи, чтобы адвокаты могли к ним добраться. Среди задержанных есть женщины. Сейчас наши адвокаты и депутаты пытаются установить точное число задержанных", - сказал он.

Сагателян назвал действия властей Армении попыткой запугать членов партии, но уверен, что они обречены на провал, так как "власти не знают, с кем имеют дело".