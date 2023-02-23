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В Армении по факту смерти солдата арестованы два его сослуживца

В Армении по факту смерти солдата арестованы два его сослуживца В Армении по факту гибели 19 февраля военнослужащего Айка Арамовича Петросяна арестовано еще одно лицо.
В регионе
23 февраля 2023 г. 02:54
В Армении по факту смерти солдата арестованы два его сослуживца

В Армении по факту гибели 19 февраля военнослужащего Айка Арамовича Петросяна арестовано еще одно лицо.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, арестован помощник старшины боевой позиции N-й воинской части МО Армении.

Напомним, что военнослужащий 2004 г.р. 19 февраля в районе 12։45 часов был обнаружен с огнестрельным ранением в области головы. По предварительным данным, выстрел был произведен из закрепленного за ним оружия.

В рамках предварительного следствия на основании подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьями УК Армении "О доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности со стороны группы лиц, со стороны командира в отношении подчиненного или во время несения боевого дежурства или боевой службы", "Применение насилия или угроза применения насилия в отношении подчиненного группой лиц" и "Нанесение оскорбления военнослужащему со стороны командира в отношении подчиненного или в отношении двух или более военнослужащих", также ранее был задержан военнослужащий-контрактник, ответственный за пост.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əsgərin ölümü ilə bağlı iki hərbçi həbs olunub

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