В Армении по факту смерти пограничника начато уголовное производство

Уголовное производство инициировано по факту смерти военнослужащего Пограничных войск Службы нацбезопасности (СНБ) Армении.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.
В СК уточнили, что дело заведено по признакам доведения до самоубийства по неосторожности (ст. 522 УК Армении).
Проводятся неотложные следственно-процессуальные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее СМИ сообщили, что в селе Давид-Бек Сюникской области 18-летний военнослужащий Погранвойск СНБ скончался в результате инцидента с сослуживцем.