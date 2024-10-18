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В Армении по делу о смерти солдата арестованы командир взвода и сослуживец

В Армении по делу о смерти солдата арестованы командир взвода и сослуживец В Армении командир взвода и сослуживец найденного мертвым солдата-срочника Агаси Даллакяна арестованы по обвинению в доведении его до самоубийства.
В регионе
18 октября 2024 г. 13:08
В Армении по делу о смерти солдата арестованы командир взвода и сослуживец

В Армении командир взвода и сослуживец найденного мертвым солдата-срочника Агаси Даллакяна арестованы по обвинению в доведении его до самоубийства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На основе собранных фактов против лейтенанта и рядового было возбуждено дело, они арестованы.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 13 октября около 09:30 было обнаружено тело Даллакяна с огнестрельным ранением. В тот же день СК возбудил уголовное дело по ч.1 статьи 155 УК (убийство), максимальный срок по ней – до 15 лет.

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