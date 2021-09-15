В Армении по делу гибели сержанта и ранением солдата задержан их сослуживец

По делу о гибели военнослужащего-резервиста Мкртича Овакимяна задержан его сослуживец.

По делу о гибели военнослужащего-резервиста Мкртича Овакимяна задержан его сослуживец.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Так, 13 сентября, в 22:00, на боевой позиции, расположенной на юго-восточном направлении, смертельное огнестрельное ранение получил сержант запаса Мкртич Сережаевич Овакимян, 1978 года рождения.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения правил организации боевой службы во время дежурства в одной из воинских частей МО.

По факту смертельного огнестрельного ранения одного сержанта и огнестрельного ранения солдата был задержан их сослуживец. Возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 365 (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы) УК Армении. Предварительное следствие продолжается.

Напомним, в Армении с 25 августа проходят трехмесячные военно-тренировочные сборы с целью переподготовки и усовершенствования навыков резервистов. Участники сборов 10 сентября отправились на боевые позиции.