В Армении планируют построить новую АЭС

Правительство Армении ведет переговоры с российской горнорудной компанией "Геопромайнинг" о строительстве новой АЭС.

Правительство Армении ведет переговоры с российской горнорудной компанией "Геопромайнинг" о строительстве новой АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

"С компанией "Геопромайнинг", которая взяла на себя инвестиционные обязательства построить медеплавильный завод, мы начали переговоры по строительству новой АЭС. Конечно, участие правительства в этом процессе должно быть активным, потому что АЭС не может быть полностью частной инициативой", - сказал он.

По словам Пашиняна, строительство медеплавильного завода и новой АЭС начнется до июня 2025 года.

Отметим, что в Армении в настоящее время функционирует Мецаморская атомная электростанция. Ранее в этом году Еврокомиссия отмечала, что устройство данной АЭС не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть как можно скорее закрыта.

Еврокомиссия подчеркивала необходимость скорейшего формирования соответствующей дорожной карты по закрытию АЭС.

Мецаморская атомная электростанция функционирует в Армении с 1976 года по устаревшим технологиям. После землетрясения в Армении в 1988 году она была закрыта, но в 1995 году АЭС возобновила работу, несмотря на призывы и жесткую критику международного сообщества.