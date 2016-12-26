В Армении планируют изменить административное деление

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ К 2018 году в Армении завершится процесс изменения административного деления. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

По его словам, к осени 2017 года планируется объединить около 250 населённых пунктов в 20 с лишним укрупнённых муниципалитетов.

А в целом в 2018 году правительство Армении хочет полностью завершить укрупнение муниципалитетов. В итоге в республике появится около 100 муниципалитетов. За счёт масштаба в их распоряжении окажется больше финансовых ресурсов, добавил он.

В новые муниципалитеты предлагается собирать по 7-8 сёл (иногда больше либо меньше), либо объединять их с ближним городом.