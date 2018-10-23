В Армении планируется резко сократить число министерств

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Власти Армении не только работают над составлением партийного списка для внеочередных парламентских выборов и конфигурацией будущего Национального Собрания, но и готовятся к структурным изменениям будущего правительства. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак"со ссылкой на свои источники в правительстве.

Так, в Армении решено сократить число министерств.

Планируется оптимизировать работу тех ведомств, функции которых дублируются или схожи друг с другом. Речь идет об объединении министерств труда и по социальным вопросам и здравоохранения, спорта и по делам молодежи и культуры. Планируется, что министерство диаспоры станет "филиалом" министерства иностранных дел. Говорится о сокращении числа министерств с 18 до 8-10.

Предметом серьезного обсуждения стали также кандидатуры министров. Ожидаются также перестановки в силовом блоке.