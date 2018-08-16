В Армении перевернулся российский военный грузовик

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Военный грузовик российской военной базы попал в ДТП в городе Артик Ширакской области Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно сообщению МЧС Армении, накануне военный грузовик ЗИЛ 131 российской военной базы в Армении перевернулся на дороге при невыясненных пока обстоятельствах.

Спасатели помогли выбраться из кузова гражданам России Андрею Грутикову и Артему Кирьянову. Необходимости в госпитализации не было.