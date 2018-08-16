В Армении перевернулся российский военный грузовик

https://report.az/storage/news/013c30ca7bfc09223a13c5935f4f5182/40c5ad24-7921-47f0-8701-56949d21595e_292.jpg
Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Военный грузовик российской военной базы попал в ДТП в городе Артик Ширакской области Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно сообщению МЧС Армении, накануне военный грузовик ЗИЛ 131 российской военной базы в Армении перевернулся на дороге при невыясненных пока обстоятельствах.
Спасатели помогли выбраться из кузова гражданам России Андрею Грутикову и Артему Кирьянову. Необходимости в госпитализации не было.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости