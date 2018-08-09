В Армении перестанут пускать журналистов на заседания правительства

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Журналистам вход в зал заседаний правительства Армении вновь закроют.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

По его словам, правительство возвращается к прежнему режиму безопасности, который регулируется не законом, а решением службы безопасности. При этом А.Егоян утверждает, что в последние недели журналисты неоднократно нарушали установленный режим.

Он посоветовал журналистам брать комментарии и интервью в других местах.