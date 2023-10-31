В Армении перенесут строительство крупного металлургического завода

Строительство крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздейан) на границе с Азербайджаном перенесут в другое место.

Строительство крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздейан) на границе с Азербайджаном перенесут в другое место.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Мы, собственно, имеем дело с частными инвестициями. Строительство ведется на частные средства, и инвесторы сами определяют свои дальнейшие шаги. Мы же, учитывая географическое положение и региональную среду, пытаемся быть максимально полезными для них", - сказал он.

Отметим, владельцы завода – американские компании Virtual Funding и CESI Global Investments (через компанию GTB Steel).

Ранее правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство металлургического завода в Араздейане.