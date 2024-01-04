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В Армении ожидают замедления экономического роста в 2024 году

В Армении ожидают замедления экономического роста в 2024 году В 2024 году у нас будет определенное замедление экономического роста, мы ожидаем экономический рост в пределах 6%.
В регионе
4 января 2024 г. 23:08
В Армении ожидают замедления экономического роста в 2024 году

В 2024 году у нас будет определенное замедление экономического роста, мы ожидаем экономический рост в пределах 6%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Армении Армен Нурбекян.

По его словам, в 2022 году экономический рост составлял 12,6%, а в 2023 году - около 8%.

А.Нурбекян также коснулся вопроса инфляции.

"Существуют два основных направления сценариев. Первый сценарий заключается в том, что инфляционная среда останется мягкой, и это будет связано с тем, что на рынке труда у нас будет ослабление давлений. Но есть и другой сценарий, согласно которому инфляционные ожидания в определенной степени сохранятся, поскольку у нас имеется рост зарплат на уровне свыше 10%. Это высокий показатель, с другой стороны, у нас высокая инфляция в сфере услуг.

Когда мы смотрим на последние опросы по инфляционным ожиданиям, кажется, что оба сценария имеют место, поскольку неопределенности возросли", - отметил Армен Нурбекян.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Ermənistanda iqtisadi yavaşlama olacaq

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