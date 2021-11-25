В Армении отслеживают телефонные разговоры оппозиционеров

В Армении в последнее время появились разоблачения, что различные структуры, в том числе государства, использовали программу Pegasus для слежки за своими политическими оппонентами и крупными бизнесменами внутри страны, чтобы потом их шантажировать.

В Армении в последнее время появились разоблачения, что различные структуры, в том числе государства, использовали программу Pegasus для слежки за своими политическими оппонентами и крупными бизнесменами внутри страны, чтобы потом их шантажировать.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил медиа-эксперт Тигран Кочарян.

"Есть подозрения, что Pegasus использовался в Армении, потому что страна сейчас стала полицейским государством и некоторых деятелей просто паранойя следить за людьми, прослушивать их и т.д.

Никто из нас не защищен от этого, поскольку Pegasus обычно используется тайно. Компания никогда не заявляла, кто ее клиенты и чем они занимаются. Ради собственной безопасности Пашинян может использовать эту программу", - сказал Т.Кочарян.

Мэдиа-эксперт добавил, что обычно Pegasus не используется для слежки за простыми гражданами, поскольку это обходится очень дорого.

"Обычных людей прослушивают другим способом. Им легче отправлять различные вирусные приложения для слежки за телефонами. Прослушивать обычных граждан с помощью программы Pegasus похоже на то, если, скажем, Месси будет играть в футбол во дворе", - сказал Тигран Кочарян.

Напомним, председатель партии «Родина", руководитель парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян заявил вчера, что его телефон прослушивается с помощью программы Pegasus. Он получил от компании Apple соответствующее письмо с предупреждением.

Pegasus - шпионское ПО, которое можно незаметно установить на мобильные телефоны и другие устройства, работающие под управлением некоторых версий мобильных операционных систем Apple iOS и Android. Разработка израильской компании NSO Group.

Программа взламывает телефоны на расстоянии, скачивает с них переписку, фото и видео, а также активирует камеру и микрофон без ведома владельцев.