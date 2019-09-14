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В Армении отпустили обвиняемого в убийстве спецназовца под Москвой

​В Армении отпустили обвиняемого в убийстве спецназовца под Москвой

В Армении отпустили обвиняемого в убийстве спецназовца под Москвой

Как передаёт Report об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Нарека Костоняна.

Владелец бара "Бирхаус" в Красногорском районе Подмосковья Гурген Аганян, подозреваемый в причастности к массовой драке, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, отпущен из СИЗО в Армении. 

По его словам, владелец бара отпущен, так как Россия не потребовала продления его ареста. Но дело в его отношении не прекращено.

Как сообщалось ранее, Аганян покинул Россию на следующий день после смертельной драки. 

Однако он был задержан в Армении. Сообщалось, что Аганян пришёл в полицию сам.

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