В Армении отпустили обвиняемого в убийстве спецназовца под Москвой

Как передаёт Report об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Нарека Костоняна.

Владелец бара "Бирхаус" в Красногорском районе Подмосковья Гурген Аганян, подозреваемый в причастности к массовой драке, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, отпущен из СИЗО в Армении.

По его словам, владелец бара отпущен, так как Россия не потребовала продления его ареста. Но дело в его отношении не прекращено.

Как сообщалось ранее, Аганян покинул Россию на следующий день после смертельной драки.

Однако он был задержан в Армении. Сообщалось, что Аганян пришёл в полицию сам.