В Армении открылись избирательные участки на внеочередных выборах в парламент

Более 2 тыс избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении открылись в воскресенье в 08:00 по всей стране.

Более 2 тыс избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении открылись в воскресенье в 08:00 по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование завершится в 22:00.

Среди участвующих в выборах 25 политических партий и блоков фаворитами, согласно соцопросам, считаются партия "Гражданский договор", лидером которой является нынешний глава кабмина Никол Пашинян, и блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею", и две парламентские оппозиционные партии - "Процветающая Армения", бессменным лидером которой является один из богатейших людей страны Гагик Царукян, и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии "Армянский национальный конгресс".

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку - 7%.

Проголосовать смогут более 2,5 млн человек. С 11 по 13 июня проводилось электронное голосование, в котором приняли участие 650 человек - служащие дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе за рубежом. По армянскому законодательству другие граждане республики, проживающие за рубежом, голосовать не могут, поскольку армянская диаспора слишком многочисленна. Данные электронного голосования будут опубликованы вместе с основными после того, как будут подведены итоги.