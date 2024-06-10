В Армении отклонили предложение оппозиции по вотуму недоверия кабмину Пашиняна

Совет Национального собрания Армении отклонил предложение парламентской оппозиции о созыве внеочередного заседания для обсуждения импичмента премьер-министру Николу Пашиняну.

Совет Национального собрания Армении отклонил предложение парламентской оппозиции о созыве внеочередного заседания для обсуждения импичмента премьер-министру Николу Пашиняну.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщил глава фракции "Айастан" Сейран Оганян.

Ранее оппозиция предложила включить в повестку внеочередной сессии послание Национального собрания об отставке правительства и формировании нового правительства.

Глава парламентской фракции "Гражданского договора" Айк Конджорян предложил оппозиции обсудить интересующие их вопросы в ходе пленарной сессии, либо задать их во время "парламентского" часа избранному премьеру и правительству.