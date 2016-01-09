В Армении от "свиного гриппа" скончались четыре человека

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Четыре человека скончались в Армении от "свиного гриппа". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе пресс-конференции главный инфекционист Армении Ара Асоян.

"Это те случаи, когда медицина оказалась бессильна, так как грипп осложнил хронические заболевания, либо люди обратились к врачам слишком поздно. При этом в настоящее время в больницах Армении в крайне тяжелом состоянии проходят лечение восемь человек с диагнозом "свиной грипп". Они подключены к аппарату искусственного дыхания. Среди них есть беременная", - заявил Асоян.

Он сообщил, что госпитализировано 150 детей, 120 беременных. Больные с таким диагнозом есть и в роддомах. Ко всем роддомам прикреплены инфекционисты. В целом, у порядка 80% страдающих гриппом больных диагностирован подтип вируса H1N1 ("свиной грипп").