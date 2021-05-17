В Армении от питьевой воды отравились сотни человек

Число пациентов с симптомами кишечной инфекции в армянском городе Сисиан Сюникской области увеличилось до 445

Число пациентов с симптомами кишечной инфекции в армянском городе Сисиан Сюникской области увеличилось до 445.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

Отмечается, что в настоящее время, после недавнего массового отравления жителей города, продолжается изучение проб питьевой воды. Результаты анализа показали некоторое улучшение качества воды, однако она все еще не соответствует нужным критериям по ряду пунктов.

За последние два дня было выявлено еще 43 заболевших. В целом отравление зафиксировано у 445 пациентов.

Напомним, причиной вспышки кишечной инфекции в Сисиане стала вода. Этому предшествовали авария в системе водоснабжения населенного пункта, колебания давления в системе, а также проливные дожди.