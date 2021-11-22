В Армении от COVID-19 за сутки умерли 30 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 334 347. Как передает Report cо ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 334 347. Как передает Report cо ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 21 ноября таких случаев было 334 075. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 272.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 308 (плюс 30 за минувшие сутки).

В целом число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 405.