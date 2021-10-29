В Армении от COVID-19 за сутки скончались 43 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 304 546. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 304 546. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 28 октября таких случаев было 302 450. Таким образом, суточный прирост составил 2096.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 6 232 (плюс 43 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 288 (плюс 8 случаев за минувшие сутки).