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В Армении от COVID-19 за сутки скончались 30 человек

В Армении от COVID-19 за сутки скончались 30 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 321 243. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
В регионе
8 ноября 2021 г. 11:59
В Армении от COVID-19 за сутки скончались 30 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 321 243. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 7 ноября таких случаев было 320 433. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 810.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 6700 (плюс 30 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1337 (5 случаев за минувшие сутки).

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