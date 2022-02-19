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В Армении от COVID-19 за сутки скончались 30 человек

В Армении от COVID-19 за сутки скончались 30 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 414 764. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
В регионе
19 февраля 2022 г. 11:17
В Армении от COVID-19 за сутки скончались 30 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 414 764. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 18 февраля 2022 года таких случаев было 413 295. Таким образом, суточный прирост составляет 1 469.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 308 (30 за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 588 (плюс семь случаев за минувшие сутки).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda son sutkada 30 nəfər koronavirusdan ölüb

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