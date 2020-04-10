В Армении от COVID-19 умерли 11 человек

Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 937. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Число случаев инфицирования за сутки увеличилось на 16.

Согласно новым данным, от коронавируса умерло 11 человек, излечились уже 138 человек.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.

Полиция и Служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.