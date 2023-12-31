В Армении освобожден глава партии, пытавшийся пронести в сумке боеприпасы

Председатель армянской политической партии "Сила Родины" Тигран Арзаканцян, который пытался пронести в сумке патроны к неизвестному огнестрельному оружию, освобожден.
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В ведомстве уточнили, что возбудили уголовное производство по статье 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Армении без уголовного преследования. Сейчас выясняется, на законных ли основаниях Арзаканцян перевозил патроны.
Отметим, что сотрудники авиационной безопасности аэропорта "Звартноц" задержали в аэропорту председателя партии "Сила Родины" Тиграна Арзаканцяна 29 декабря. В его сумке было обнаружено 16 патронов к огнестрельному оружию неизвестного типа.