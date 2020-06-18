В Армении освободили экс-президента страны Кочаряна

В Армении освободили из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", такое решение принял апелляционный суд Армении.

Апелляционный суд Армении под председательством Арсена Никогосяна принял решение освободить Кочаряна из-под стражи под залог в 2 миллиарда драмов (4,15 млн. долларов США).

Суд решил удовлетворить жалобу адвоката Ованнеса Худояна, частично удовлетворить жалобы адвоката Рубена Саакяна.

В мае суд общей юрисдикции отклонил сразу три ходатайства адвокатов. Первое касалось отмены ареста в качестве меры пресечения по состоянию здоровья, второе – освобождение под залог, третье – освобождение под личное поручительство.

На сегодняшнем заседании Кочарян не присутствовал.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".