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В Армении освободили экс-главу охраны третьего президента

В Армении освободили экс-главу охраны третьего президента Бывший начальник охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян освобожден из изолятора СНБ.
В регионе
28 сентября 2023 г. 11:11
В Армении освободили экс-главу охраны третьего президента

Бывший начальник охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян освобожден из изолятора СНБ.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что он был освобожден из-под стражи 26 сентября, так как срок его ареста истек, а Антикоррупционный комитет не представил ходатайство в суд о продлении.

Ранее стало известно, что экс-глава охраны третьего президента и аффилированные с ним лица 22 августа 2023 года заключили с Генпрокуратурой мировое соглашение о частичном удовлетворении иска против Казаряна и связанных с ним лиц.

В частности, они заявили о готовности вернуть государству четыре участка на территории военного пантеона "Ераблур".

Напомним, Казарян оказался в поле зрения правоохранителей практически сразу же после "бархатной революции" 2018 года. Он был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тыс. долларов и 436 млн драмов (904 тыс. долларов). При обыске в доме у его супруги нашли 35 млн драмов (72,5 тыс. долларов), 1,11 млн долларов и 230,5 тыс. евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше 1,5 млн долларов наличными. Он был арестован, а спустя некоторое время освобожден под залог. За период следствия он вернул в бюджет 5,8 млн долларов.

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