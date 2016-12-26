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    В Армении оштрафован военнослужащий, пытавшийся украсть сведения из компьютера начальника управления разведки

    Он был задержан при замене диска с конфиденциальной информацией на диск со своего компьютера

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Суд Армении оштрафовал военнослужащего, пытавшегося украсть конфиденциальные сведения из компьютера начальника управления разведки военной части министерства обороны.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, попытка кражи была совершена 6 апреля этого года. 

    Суд оштрафовал армянского военнослужащего по имени Арсен, жителя города Ханкенди на территории оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана. 

    Согласно информации, он был задержан при замене диска с конфиденциальной информацией с компьютера начальника управления разведки на диск со своего компьютера. 

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