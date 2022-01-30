В Армении определились с кандидатом в президенты страны

Правящая в Армении партия "Гражданский договор", которую ранее возглавлял премьер-министр Никол Пашинян, выдвинет на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.

Правящая в Армении партия "Гражданский договор", которую ранее возглавлял премьер-министр Никол Пашинян, выдвинет на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету "Айкакан жаманак" ("Армянское время").

"После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак" выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", – сообщается на сайте газеты.

Напомним, что в начале 1990-х годов Хачатрян был мэром Еревана и депутатом парламента. Он был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.