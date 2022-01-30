В Армении определились с кандидатом в президенты страны

Правящая в Армении партия "Гражданский договор", которую ранее возглавлял премьер-министр Никол Пашинян, выдвинет на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.
"После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак" выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", – сообщается на сайте газеты.
Напомним, что в начале 1990-х годов Хачатрян был мэром Еревана и депутатом парламента. Он был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.