В Армении оппозиция требует созвать внеочередное заседание парламента

Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого планируется обсуждение правомерности действий премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого планируется обсуждение правомерности действий премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в повестке внеочередного заседания также вопрос, связанный с ситуацией, которая сложилась в стране.

Согласно конституции Армении, для проведения заседания необходимо собрать 33 подписи депутатов, а для обеспечения кворума - 67.

У "Просвещенной Армении" 17 мандатов, у фракции "Процветающая Армения" - 26. Этого недостаточно для обеспечения кворума, необходимы голоса депутатов блока Пашиняна "Мой шаг".