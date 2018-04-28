В Армении оппозиция продолжит акции протеста

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Оппозиция Армении продолжит акции протеста, несмотря на решение правящей партии не выдвигать кандидата в премьеры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Пашиняна.