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    В Армении оппозиция продолжит акции протеста

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Оппозиция Армении продолжит акции протеста, несмотря на решение правящей партии не выдвигать кандидата в премьеры.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Пашиняна.

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