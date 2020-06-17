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В Армении оппозиция бойкотирует заседание парламента

В Армении оппозиция бойкотирует заседание парламента

Фракция "Процветающей Армении" утром покинула зал заседаний в ответ на лишение ее главы Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности, передает Report со ссылкой на Sputnik. 

"Я сожалею, что большинство, пришедшее для восстановления демократических ценностей, с лозунгами уважения к словам и мнению человека, пытается заставить замолчать политических оппонентов", - сказал депутат от ППА Арман Абовян перед уходом.

Это, по его словам, неверный путь. Он ведет Армению к окончательному тупику, добавил депутат. Обращаясь к коллегам из блока "Мой шаг", Абовян выразил уверенность, что многие были против этого незаконного голосования.

Он отметил, что прошедшее вчера в парламенте голосование по лишению Гагика Царукяна неприкосновенности, это не что иное, как "политическая расправа". ПО его словам, все международное сообщество, европейские структуры внимательно следят за "репрессивными процессами" в отношении ППА и Царукяна.

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