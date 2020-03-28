В Армении около 1,9 тыс человек наказали за нарушение карантина по коронавирусу

Полиция Армении привлекла 1 889 человек к административной ответственности за нарушение карантина, объявленного из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы ведомства Айк Мгрян.

Для борьбы с распространением коронавируса в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 372 случая заражения COVID-19, один человек скончался.

С 25 по 31 марта в республике из-за коронавируса временно прекращается работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, вводится ограничение на передвижение граждан.

"С момента вступления в силу решения коменданта (о карантине, с 25 марта) за нарушение правил самоизоляции или других прав на свободное передвижение к административной ответственности привлечены 1889 граждан", - сказал журналистам Мгрян, уточнив, что средний размер штрафа составляет 100 тысяч драмов, эквивалентных 200 долларам.

По его словам, за тот же период к административной ответственности были привлечены 48 водителей общественного транспорта, за превышение допустимого количества пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.