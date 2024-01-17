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В Армении ограбили служебный автомобиль министра

В Армении ограбили служебный автомобиль министра В Ереване ограбили служебный автомобиль министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна.
В регионе
17 января 2024 г. 22:17
В Армении ограбили служебный автомобиль министра

В Ереване ограбили служебный автомобиль министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна.

Как передает Report со ссылкой Shamshyan.com, 15 января в отделение полиции Нор Норка полиции МВД Армении обратился 27-летний житель Еревана Артур Хачатрян, который сообщил об ограблении.

По его словам, 14-15 января неизвестный украл боковые зеркала автомобиля марки Toyota, эксплуатируемого им. Вор оставил на лобовом стекле Telegram адрес. В результате кражи причинен ущерб на сумму около 200 000 драмов (около 470 долларов США).

По данному факту в отделении Нор Норка полиции составлены документы, которые переданы в СК Армении.

Сообщается, что упомянутая Toyota находится на балансе правительства Армении и обслуживает министра высокотехнологичной промышленности Мхитара Айрапетяна, а Артур Хачатрян является водителем министра.

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