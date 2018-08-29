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    В Армении офицер одной из воинских частей покончил жизнь самоубийством

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Армении офицер одной из воинских частей покончил жизнь самоубийством. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Сегодня около 08:15 в дежурной части одной из воинских частей минобороны Армении было надейно тело старшего лейтенанта Карена Ованнисяна с ранениями головы.

    Главное военное следственное управление Следственного комитета Армении выясняет обстоятельства смерти офицера. Следователи провели осмотр места инцидента. 

    В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Ведется следствие.

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