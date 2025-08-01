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В Армении объявят тендеры для реализации программы на $125 млн в "Элсетях"

В Армении объявят тендеры для реализации программы на $125 млн в "Элсетях" Временный управляющий компании ЗАО "Электросети Армении" Романос Петросян объявил о запуске процесса закупок в рамках инвестиционной программы на 50 млрд драмов (около $125 млн).
В регионе
1 августа 2025 г. 10:23
В Армении объявят тендеры для реализации программы на $125 млн в Элсетях

Временный управляющий компании ЗАО "Электросети Армении" Романос Петросян объявил о запуске процесса закупок в рамках инвестиционной программы на 50 млрд драмов (около $125 млн).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.

В начале следующей недели будут объявлены тендеры на проектировочные работы по нескольким направлениям. До этого планируется провести исследование рыночных цен и получить предложения от компаний, работающих в энергетической сфере.

"Мы проведем широкую информационную кампанию, чтобы обеспечить максимальное вовлечение всех потенциальных участников", — отметил он.

Инвестиционная программа включает реконструкцию и модернизацию подстанций, строительство линий электропередачи и другие инфраструктурные проекты. По словам Петросяна, ранее подобные работы осуществлялись единственной компанией-монополистом.

Он также заявил, что до сих пор работы такого масштаба осуществляла компания- монополист, "диктовавшей свои условия и цены".

Напомним, что с 2016 года ЗАО принадлежит группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном, который сейчас находится в заключении. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК Армении, в том числе в публичных призывах к захвату власти. После его ареста была запущена процедура национализации "Электрических сетей".

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