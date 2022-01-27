В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям

В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям.

В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, список утвержден решением премьер-министра Никола Пашиняна от 27 января.

Возглавит Совет министр юстиции Карен Андреасян. В его состав войдут представитель Армении по международным правовым вопросам, глава комиссии парламента по государственно-правовым вопросам, защитник прав человека.

Кроме того, в Совет по конституционным изменениям войдут член Высшего судебного совета Виген Кочарян, депутат от "Гражданского договора" Ваагн Овакимян, лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, представитель партии "Республика" Масис Мелконян.

В Совете будут также представители общественных организаций - ОО "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи", ОО "Союз информированных граждан", ОО "Европа права".

Напомним, в середине декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о роспуске профессиональной комиссии по конституционным реформам, созданной 12 февраля 2020 года, и создании Совета по конституционным реформам.