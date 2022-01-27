О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям

В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям.
В регионе
27 января 2022 г. 17:57
В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям

В Армении объявлен состав Совета по конституционным изменениям.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, список утвержден решением премьер-министра Никола Пашиняна от 27 января.

Возглавит Совет министр юстиции Карен Андреасян. В его состав войдут представитель Армении по международным правовым вопросам, глава комиссии парламента по государственно-правовым вопросам, защитник прав человека.

Кроме того, в Совет по конституционным изменениям войдут член Высшего судебного совета Виген Кочарян, депутат от "Гражданского договора" Ваагн Овакимян, лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, представитель партии "Республика" Масис Мелконян.

В Совете будут также представители общественных организаций - ОО "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи", ОО "Союз информированных граждан", ОО "Европа права".

Напомним, в середине декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о роспуске профессиональной комиссии по конституционным реформам, созданной 12 февраля 2020 года, и создании Совета по конституционным реформам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Турция готовится презентовать проект отечественного истребителя
Турция готовится презентовать проект отечественного истребителя
27 января 2022 г. 16:04
Чавушоглу: Глава МИД Армении и ее спецпредставитель совершат визит в Турцию
Чавушоглу: Глава МИД Армении и ее спецпредставитель совершат визит в Турцию
27 января 2022 г. 16:00
ВОЗ: Европа входит в менее острую фазу пандемии COVID-19
ВОЗ: Европа входит в менее острую фазу пандемии COVID-19
27 января 2022 г. 15:49
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
27 января 2022 г. 14:02
Канада выделит Украине около 270 млн долларов военной помощи
Канада выделит Украине около 270 млн долларов военной помощи
27 января 2022 г. 13:57
В России за сутки от COVID-19 умерли 665 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 665 человек
27 января 2022 г. 12:27
В Узбекистане задержаны 30 человек по подозрению в причастности к терроризму
В Узбекистане задержаны 30 человек по подозрению в причастности к терроризму
27 января 2022 г. 11:30
В Армении за сутки COVID-19 заразились свыше 2,5 тыс. человек
В Армении за сутки COVID-19 заразились свыше 2,5 тыс. человек
27 января 2022 г. 11:16
В Грузии за сутки коронавирус выявлен у 17,5 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирус выявлен у 17,5 тыс. человек
27 января 2022 г. 10:57
Совет нацбезопасности Турции обсудит нормализацию отношений с Арменией
Совет нацбезопасности Турции обсудит нормализацию отношений с Арменией
27 января 2022 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi