В Армении обстреляли машину директора строительной компании

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Гегаркуникской области Армении произошла стрельба.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в отдел полиции Вардениса поступил сигнал от 33-летнего жителя города Абовян Рубена К. о том, что в селе Карчахпюр из автомата обстреляли принадлежащую ему машину марки "КРАЗ" с госномерами 06 OL 803.

Полицейские выяснили, что автомобиль "КРАЗ" был припаркован у продуктового магазина, принадлежащего 50-летнему жителю села Карчахпюр Арсену А. В 3 м от магазина обнаружены гильзы, а в системе охлаждения автомобиля - следы от пуль.

Согласно сведениям источника, правоохранители выяснили личность стрелявшего. Речь идет о жителе того же села, предпринимаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по его обнаружению, а также автомата калибра 7,62, ставшего инструментом преступления.

Отметим, что Рубен К. является директором строительной компании "ИМПИГРА".