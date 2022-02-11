В Армении общее число заразившихся коронавирусом превысило 402 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 402 403.
Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Суточный прирост составил 2 676.
От осложнений коронавируса умерли 8 145 (плюс 31 случай за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 567 (плюс семь случаев за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 365 662. На лечении находятся 27 029 человек.