В Армении общее число умерших от коронавируса составили почти 8,6 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 021. Суточный прирост составил 17.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 021. Суточный прирост составил 17.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 576 (плюс 4 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 637 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 408 562. На лечении находятся 3 246 человека.