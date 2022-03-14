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В Армении общее число умерших от коронавируса составили почти 8,6 тыс. человек

В Армении общее число умерших от коронавируса составили почти 8,6 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 021. Суточный прирост составил 17.
В регионе
14 марта 2022 г. 12:13
В Армении общее число умерших от коронавируса составили почти 8,6 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 021. Суточный прирост составил 17.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 576 (плюс 4 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 637 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 408 562. На лечении находятся 3 246 человека.

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Версия на английском языке Armenia's daily COVID incidence drops to 17

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