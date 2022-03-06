В Армении общее число умерших от коронавируса достигло 8 536 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 341.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 341.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 5 марта 2022 года таких случаев было 421 226. Таким образом, суточный прирост составляет 115.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 536 (+8 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 626 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 406 193. На лечении находятся 4 984 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 916 349 (+3 422).