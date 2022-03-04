В Армении общее число умерших от коронавируса достигло 8 516 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 008. Суточный прирост составляет 251.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 008. Суточный прирост составляет 251.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 516 (плюс 11 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 624 (1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 404 993. На лечении находятся 5 875 человек.