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В Армении общее число умерших от коронавируса достигло 8 516 человек

В Армении общее число умерших от коронавируса достигло 8 516 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 008. Суточный прирост составляет 251.
В регионе
4 марта 2022 г. 12:04
В Армении общее число умерших от коронавируса достигло 8 516 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 008. Суточный прирост составляет 251.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 516 (плюс 11 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 624 (1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 404 993. На лечении находятся 5 875 человек.

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Версия на английском языке Armenia's COVID death toll reaches 8,516

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