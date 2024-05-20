В Армении обнаружили наркоторговцев, получавших посылки из США

Комитет госдоходов (КГД) Армении выявил цепочку поставок наркотиков в почтовых посылках. В общей сложности было конфисковано более 4 кг марихуаны, 24 грамма гашишного масла и 66 граммов кокаина.

Комитет госдоходов (КГД) Армении выявил цепочку поставок наркотиков в почтовых посылках. В общей сложности было конфисковано более 4 кг марихуаны, 24 грамма гашишного масла и 66 граммов кокаина.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работники КГД и Службы нацбезопасности досмотрели курьерские посылки из США в одном из частных грузовых терминалов Еревана.

Помимо предметов личного пользования, в посылках было обнаружено два пакета с марихуаной и гашишным маслом.

Задержаны трое граждан Армении. Установлена личность отправителя посылок. Было установлено также, что на пути в Армению - еще несколько таких "посылок".

Через несколько дней, в следующей партии посылок, которую оперативники уже дождались, были обнаружены пакеты с 1 035 и 492 граммами марихуаны.

Аналогично был взят с поличным и задержан их получатель, гражданин Армении Л. Х.

Наконец, в третий раз прибыло еще два пакета с марихуаной, по 530 граммов каждый. Был задержан и их получатель, гражданин Армении, А. А., выполнявший роль курьера. Под контролем правоохранителей, он позвонил окончательному получателю, Г. М., сказав ему, что готов передать посылку. После ее получения был задержан и Г. М.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.