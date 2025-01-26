В Армении обнаружено тело военнослужащего российской 102-й военной базы

В Гюмри (Армения) обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й базы РФ.
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Около 17:20 23-летний гражданин России Виталий Шевченко позвонил в полицию и сообщил, что в одном из домов на улице Арама Хачатряна в Гюмри обнаружено тело в повешенном состоянии.
Полицейские и следователи обнаружили в квартире указанного дома тело 23-летнего россиянина Алексея Ямпольского.
По предварительному заключению судмедэксперта, при внешнем осмотре следов насилия не обнаружено.
По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по признакам самоубийства или попытки самоубийства. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.