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В Армении обнаружена нарколаборатория

В Армении обнаружена нарколаборатория Сотрудники полиции Армении обнаружили нарколабораторию в Ереване.
В регионе
21 ноября 2023 г. 20:33
В Армении обнаружена нарколаборатория

Сотрудники полиции Армении обнаружили нарколабораторию в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

Отмечается, что лаборатория размещалась в одном из частных домов в административном районе Норк-Мараш. 17 ноября сотрудники спецназа полиции провели там обыск.

В доме были найдены пластиковая тара с 8 пакетами марихуаны, весы со следами наркотических средств, 264 г "кристалла", 218 кустов конопли и мешок с листьями конопли.

Кроме того, были обнаружены ультрафиолетовые лампы, устройства для увлажнения воздуха, удобрения, сушеная масса (предположительно, марихуана) общим весом 6 кг.

Все комнаты дома использовались для выращивания и обработки наркотических средств.

Дом арендовал 37-летний мужчина. Вместе с 36-летним иностранцем он выращивал запрещенные растения и изготавливал наркотики. Полиция разыскивает их.

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