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В Армении обнаружена часть оружия и боеприпасов, похищенных во время 44-дневной войны

В Армении обнаружена часть оружия и боеприпасов, похищенных во время 44-дневной войны В столице Армении, Ереване, обнаружена часть оружия и боеприпасов, похищенных во время 44-дневной войны.
В регионе
21 ноября 2024 г. 05:29
В Армении обнаружена часть оружия и боеприпасов, похищенных во время 44-дневной войны

В столице Армении, Ереване, обнаружена часть оружия и боеприпасов, похищенных во время 44-дневной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Shamshyan.com.

Отмечается, что в отделение Малатии Главного управления общественной полиции Министерства внутренних дел Армении поступила информация о незаконном хранении гражданином оружия и боеприпасов.

Согласно полученной информации, после 44-дневной войны на территорию, прилегающую к линии фронта, было доставлено оружие и боеприпасы, которые затем спрятали на участке вблизи водопровода. На площади радиусом 1,5 км сотрудники полиции обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

В числе изъятого - 9 пистолетов, 9 винтовок, 1 автомат, 1 086 патронов различного калибра, 21 граната, 11 взрывчатых веществ, а также другие виды оружия и боеприпасов.

По факту в Следственном управлении Малатия-Себастия административного района возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda 44 günlük müharibədə oğurlanan silah-sursatların bir qismi tapılıb

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