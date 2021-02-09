В Армении обманули отца без вести пропавшего военнослужащего

Мужчина был пойман сотрудниками СНБ при получении 1000 долларов

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении отца без вести пропавшего военнослужащего.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", информацию сообщила Служба национальной безопасности Армении.

В сообщении отмечается, что некий гражданин А.А., узнав, что военнослужащий-срочник С.Х. пропал без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, предложил отцу солдата свою "помощь". Он заявил, что у него есть связи в спецслужбах, и через них он узнал, что военнослужащий якобы находится в одной из тюрем Баку. Мошенник утверждал, что для отправки солдата сначала в третью страну, а затем – в Армению, необходимо дать сотрудникам иностранных служб взятку в размере 3 тысяч долларов.

Для начала злоумышленник потребовал от отца без вести пропавшего военнослужащего 1000 долларов под предлогом организации первого этапа – отправки его сына из Баку в третью страну.

5 февраля в Ереване мужчина был пойман сотрудниками СНБ при получении 1000 долларов.