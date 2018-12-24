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    В Армении обезглавили статую шагающего Пашиняна

    Напомним, что статуя называется «Мой шаг» и символизирует шествие Никола Пашиняна из Гюмри

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные повредили статую шагающего Никола Пашиняна, которая установлена на дороге Ванадзор-Гюмри, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    На фотографиях, распространенных в интернете, видно, что отсутствует голова статуи.

    Напомним, что статуя называется «Мой шаг» и символизирует шествие Никола Пашиняна из Гюмри. До этого была похищена часть ноги статуи.

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